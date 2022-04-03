Pompalı tüfekle dehşet saçan baba eşi ve oğlunu öldürdü, kızı yaralandı! - Son Dakika
Üye Girişi

Pompalı tüfekle dehşet saçan baba eşi ve oğlunu öldürdü, kızı yaralandı!

03.04.2022 08:30
Pompalı tüfekle dehşet saçan baba eşi ve oğlunu öldürdü, kızı yaralandı!

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Fatih Akça, eşi ve iki çocuğuna pompalı tüfekle ateş açtı. Eşi ve oğlu hayatını kaybederken diğer çocuğu evden kaçarak hayatını kurtardı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Fatih Akça (40), eşi ve iki çocuğuna pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Bilge Akça ile oğlu 3 yaşındaki Muhammet Tahir Akça yaşamını yitirirken, 11 yaşındaki kızları Elçin Akça ile seken saçmayla yaralanan Fatih Akça hastaneye kaldırıldı. 8 yaşındaki Ayaz Akça ise evden kaçarak canını kurtardı.

UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Olay, saat 15.30 sıralarında Susurluk ilçesi kırsal Günaydın Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Fatih Akça ile eşi Bilge Akça arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine odadaki pompalı tüfeği alan Fatih Akça, eşi Bilge Akça'ya, ardından da kendisine engel olmaya çalışan kızı Elçin Akça ile oğlu Muhammet Tahir Akça'ya ateş etti.

Pompalı tüfekle dehşet saçıp eşi ile oğlunu öldürdü, kendisi ile kızını da yaraladı

SAÇMALARDAN BİRİ EN KÜÇÜK ÇOCUĞUN GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Silah seslerini duyan çocuklarından Ayaz Akça evden kaçarken, Fatih Akça'nın tüfeğinden çıkan saçmalardan biri Bilge Akça'nın göğsüne, biri Elçin Akça'nın koluna, biri de en küçük çocukları Muhammet Tahir Akça'nın göğsüne isabet etti. Duvardan seken saçmalardan biri de Fatih Akça'nın bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Pompalı tüfekle dehşet saçıp eşi ile oğlunu öldürdü, kendisi ile kızını da yaraladı

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilge Akça ve en küçük çocukları Muhammet Tahir Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kolundan yaralanan Elçin Akça'nın ise Susurluk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Fatih Akça ise tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Susurluk'ta feci olay! Anne-oğul ölü, baba ve kızı da yaralı halde bulundu Susurluk'ta feci olay! Anne-oğul ölü, baba ve kızı da yaralı halde bulundu Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu, Balıkesir, Jandarma, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pompalı tüfekle dehşet saçan baba eşi ve oğlunu öldürdü, kızı yaralandı! - Son Dakika


Son Dakika
08:30 Pompalı tüfekle dehşet saçan baba eşi ve oğlunu öldürdü, kızı yaralandı!
08:25 Elleri arkadan bağlanıp kafalarından vurulan Buça'da sivil katliamı!
01:10 Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, "Cenazene kaç kişi gelir?" sorusuna verdiği cevapla kahkahaya boğdu
00:42 Kavgada oğlunun bıçaklandığını gören baba deliye döndü! Şahısları kurşun yağmuruna tuttu: 3 yaralı
00:12 Kerem Aktürkoğlu acı haberle yıkıldı! Genç yıldızı takım arkadaşları yalnız bırakmadı
00:08 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus devlet kanalına konuştu: Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel
23:52 Susurluk'ta feci olay! Anne-oğul ölü, baba ve kızı da yaralı halde bulundu
23:51 Galatasaray hocası Torrent açıkladı! İşte Fenerbahçe derbisinde sahada olmayacak futbolcular
23:17 Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Sakatlanan yıldız futbolcunun son durumu belli oldu
23:06 Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşebilir! Ateşkes için hazırlanan taslak belgede işlem tamam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 08:35:12. #1.13#
SON DAKİKA: Pompalı tüfekle dehşet saçan baba eşi ve oğlunu öldürdü, kızı yaralandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement