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Pompalı tüfekle dükkan basan şehir magandaları yakalandı - Son Dakika

Pompalı tüfekle dükkan basan şehir magandaları yakalandı

05.02.2022 14:28
Pompalı tüfekle dükkan basan şehir magandaları yakalandı

Başkent'te tartıştıkları kişilerin dükkanını pompalı tüfekle basarak bir kişinin yaralanmasına sebep olan 2 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Başkent'te tartıştıkları kişilerin dükkanını pompalı tüfekle basarak bir kişinin yaralanmasına sebep olan 2 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Keçiören'de trafikte tartıştıkları kişilerin dükkanını pompalı tüfekle basıp dehşet saçan B.I. ve K.D., dükkan sahiplerinden Nurullah K.'nın yaralanmasına sebep olmuştu. Olayın ardından kayıplara karışan şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları teknik fiziki takip sonucunda B.I. ve K.D.'yi olayda kullandıkları silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. - ANKARA

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pompalı tüfekle dükkan basan şehir magandaları yakalandı - Son Dakika


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