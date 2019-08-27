- Pompalı tüfekle eşini vurup intihara kalkıştı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişi, ayrı yaşadığı bakkal işleten karısını pompalı av tüfeği ile vurup aynı silahla intihara kalkıştı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişi, ayrı yaşadığı bakkal işleten karısını av tüfeği ile vurdu, ardından da kendisine ateş etti.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçe merkezinde Cezaevi Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Hasan Gür, bir süredir ayrı yaşadığı ve esnaflık yapan eşi Ayşe Gür'ün işlettiği bakkala geldi. Bir süre konuşan çift ardından tartışmaya başladı. Tartışmayla birlikte cinnet getiren Hasan Gür, eşi Ayşe Gür'e tüfekle 3 el ateş etti. Daha sonra da intihar etmek için kendi başına sıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine güvenlik güçleri ve 112 ekibi gelerek kadın ve eşine müdahalede bulundu. Ağır yaralı Ayşe Gür Erdemli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılırken, Hasan Gür ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ailenin 2 çocuğu bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.