Pompalı tüfekle fotoğraf çekinmek isterken, 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı - Son Dakika
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Pompalı tüfekle fotoğraf çekinmek isterken, 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

07.07.2023 19:28

Kahramanmaraş'ta bir tamirhanede 13 yaşındaki çocuk, aynı iş yerinde çalışan başka bir şahsın tüfekle oynarken ateş almasına neden olması sonucu vurularak hayatını kaybetti. Olay, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesinde bir otomobil tamir atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı tamirhanede çalışan A.Ş. ve Ali Karaoğlan (13), iş yerinde bulunan pompalı tüfekle oynamaya başladı. Pompalı tüfekle fotoğraf çekinmek isteyen A.Ş., silahın kazara ateş alması nedeniyle yanındaki arkadaşı Karaoğlan'ı başından vurdu. Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Karaoğlan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli A.Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Pompalı tüfekle fotoğraf çekinmek isterken, 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir tamirhanede 13 yaşındaki çocuk, aynı iş yerinde çalışan başka bir şahsın tüfekle oynarken ateş almasına neden olması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesinde bir otomobil tamir atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı tamirhanede çalışan A.Ş. ve Ali Karaoğlan (13), iş yerinde bulunan pompalı tüfekle oynamaya başladı. Pompalı tüfekle fotoğraf çekinmek isteyen A.Ş., silahın kazara ateş alması nedeniyle yanındaki arkadaşı Karaoğlan'ı başından vurdu. Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Karaoğlan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Şüpheli A.Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Karaoğlan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pompalı tüfekle fotoğraf çekinmek isterken, 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı - Son Dakika


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