Pompalı tüfekle gezen çocuklar polise yakalandı - Son Dakika
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Pompalı tüfekle gezen çocuklar polise yakalandı

21.06.2022 11:16
Pompalı tüfekle gezen çocuklar polise yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki çocuk gece saatlerinde pompalı tüfekle yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki çocuk gece saatlerinde pompalı tüfekle yakalandı. Haklarında adli işlem başlatılan çocuklar, daha sonra ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi Esenyurt Caddesi üzerinde denetim faaliyetlerini yürüten polis ekipleri, saat 23.15 sıralarında durumundan şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik tespiti sonucunda şahısların 17 yaşındaki T.O. ve 16 yaşındaki N.K. olduğu anlaşılırken, yapılan üst aramasında T.O.'nun üzerinde boş bir pompalı tüfek, N.K.'nin cebinde ise 1 adet 16 kalibre 28 gram ağzı kapalı fişek bulundu.

Pompalı tüfekle yakalanan çocuklar, haklarında adli işlemlerinin başlatılmasının ardından ailelerine teslim edildi. - EDİRNE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İspat Cami Mahallesi, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pompalı tüfekle gezen çocuklar polise yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pompalı tüfekle gezen çocuklar polise yakalandı - Son Dakika
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