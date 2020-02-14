Pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açtı, polis memurunu yaraladı - Son Dakika
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Pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açtı, polis memurunu yaraladı

16 dakika önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan şahıs, polis memurunu yaraladı.

Pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açtı, polis memurunu yaraladı, System.String[]

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan şahıs, polis memurunu yaraladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Liman Kavşağı'nda seyir halinde bulunan M.Ç. (40), aracı bozulunca çekiciye haber verdi. Çekici geldiği esnada otomobilindeki pompalı tüfeği çıkartan şahıs havaya rastgele ateş etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bu esnada M.İ. yönetimindeki çekiciyle Değirmendere Mahallesi'ne kaçan M.Ç.'yi polisler otogar bölgesinde durdurdu. Çevreye ateş etmeye devam eden şahıs, polisin uyarılarına aldırış etmeden ateş etmeyi sürdürdü. Havaya açılan ateş sırasında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinde görevli polis memuru Hasan Öztürk yaralandı. Polis ekipleri tarafından bir süre sonra etkisiz hale getirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaralanan polis memuru 112 Acil Servis ekipleri tarafından KTÜ Tıp Fakültesine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu belirtildi.


Olay nedeniyle 2 iş yeri ve 2 araçta da hasar meydana gelirken, M.Ç.'nin psikolojik sorunları olduğu ve emniyette farklı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi. - TRABZON

Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:06 Kaynak: İHA
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