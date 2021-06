Pompalı tüfekle intihar girişimini çelik yelekli müzakereci polis önledi - Son Dakika

SAMSUN'da alkollü olduğu öne sürülen Erkan D.'nin (32) pompalı tüfekli intihar girişimi, çelik yelekli müzakereci polisin 1 saat süren ikna çalışması ile son buldu. Korkuyla bekleyen Erkan D.'nin annesi Ayşe D., "Yemek yemiyor içki içiyor. Ah be oğlum neden böyle yaparsın" dedi.

Olay, saat 17.00 sıralarında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Erkan D., 4'üncü katta bulunan evinin balkonuna çıktı. Elinde bulunan pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başlayan Erkan D.'yi gören komşuları, durumu polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kendisini ikna etmeye çalışan polislere de tüfeğini doğrultan Erkan D. tüm çabalara rağmen aşağı inmek istemedi. Erkan D.'yi ikna etmek için müzakereci polis de bölgeye sevk edildi. Müzakereci polisin çelik yelek giyerek ikna etme çalışması 1 saat sürdü. Erkan D. ikna edilerek gözaltına alındı. Müzakereci polis gözaltına alınan Erkan D.'ye karakolu kadar eşlik etti.

'AH BE OĞLUM NEDEN BÖYLE YAPARSIN'

Olay sırasında dua eden ve korkuyla bekleyen Erkan D.'nin annesi Ayşe D., "Çatı işinde çalışıyor. Yalnız yaşıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Her şeyi tıkırında. Çarpılmış, çarpılmış. Dışarılarda içki içti, sızdı kaldı. Oğlum bekar. Bana karşı bir şiddet eğilimi falan yoktu. Hep 'anneciğim babacığım' der. İçki yüzünden böyle oldu. Yemek yemiyor içki içiyor bak şimdi. Ah be oğlum neden böyle yaparsın. Allahım yarabbim sen yardım et. Sen yardım et allahım" diye konuştu.

