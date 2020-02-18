Pompalı tüfekle iş yeri kurşunlamaya adli kontrol - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pompalı tüfekle iş yeri kurşunlamaya adli kontrol - Son Dakika

Pompalı tüfekle iş yeri kurşunlamaya adli kontrol

7 saat önce

Samsun'da pompalı tüfekle berber dükkanına ateş açtığı iddia edilen bir kişi mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pompalı tüfekle iş yeri kurşunlamaya adli kontrol, System.String[]

Samsun'da pompalı tüfekle berber dükkanına ateş açtığı iddia edilen bir kişi mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S., alacak-verecek meselesi yüzünden berber dükkanının kepenklerine pompalı tüfekle ateş açtı. Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Y.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.S. haftada 2 gün polis merkezine imza atmak kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)
  • Hadi ya: Ulan memlekette herşey serbest oldu 15 sene önce ben de aynı suçu işlemiştim 1 sene ceza yatmıştım şimdi yaralamalar bile serbest bırakılıyor memleket dingonun ahırına döndü :) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


Son Dakika

Uluslararası ajanslar, Gezi Parkı davasındaki tahliye kararlarını "Son dakika" olarak geçti
Yargılandığı davadan 18 yıl ceza alan sanık adliyeden kaçmaya çalıştı Samsun'da tıraş ücretlerine 15 TL zam yapılacak Otomobille kovaladığı aracı şarampole düşürdü, sürücüsünü tüfekle vurup öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:22:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pompalı tüfekle iş yeri kurşunlamaya adli kontrol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]