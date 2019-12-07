Son Dakika Haberleri: Pompalı tüfekle kahvehaneye saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Pompalı tüfekle kahvehaneye saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Pompalı tüfekle kahvehaneye saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, U.T., husumetli olduğu Şaban Mustafa Buran'ın (64), oturduğu kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açtı.

Pompalı tüfekle kahvehaneye saldırı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, U.T., husumetli olduğu Şaban Mustafa Buran'ın (64), oturduğu kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda Buran yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaçan U.T.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

?Olay, saat 17.00 sıralarında Ferahlı Mahallesi 3523 Sokak'taki kahvehanede meydana geldi. U.T., bir süre önce tartıştığı husumetlisi Şaban Mustafa Buran'ın, oturduğu kahvehaneye gitti. U.T., Buran'a pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Buran, Ş.B. (52) ve A.T. (27)kanlar içinde yere yığılırken, U.T. suç aletiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Şaban Mustafa Buran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Buran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince U.T.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.


Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:50 Kaynak: DHA
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