Pompalı tüfekle kovaladıkları şahsı yaralayan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde, aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahsı sokak ortasında kovalayan pompalı tüfekli saldırganlar, bir fotoğrafçı dükkanında yaralayarak kaçmıştı. Ayaklarından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganları bulmak için çalışma başlatmıştı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında Y.T ve S.Ç. isimli şahıslar yakalandı. - İSTANBUL

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