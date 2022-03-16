Pompalı tüfekle kuyumcuyu basan kar maskeli hırsızlar 2 kilo altın çaldı - Son Dakika
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Pompalı tüfekle kuyumcuyu basan kar maskeli hırsızlar 2 kilo altın çaldı

16.03.2022 20:01

Pompalı tüfekle kuyumcuyu basan kar maskeli hırsızlar 2 kilo altın çaldı Çorum'un Sungurlu ilçesinde pompalı tüfeklerle bir kuyumcuyu basan kar maskeli hırsızla 2 kilo altın ve yüklü miktarda parayı alarak kayıplara karıştı.

Pompalı tüfekle kuyumcuyu basan kar maskeli hırsızlar 2 kilo altın çaldı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde pompalı tüfeklerle bir kuyumcuyu basan kar maskeli hırsızla 2 kilo altın ve yüklü miktarda parayı alarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Sunguroğlu Mahallesi 1. Cadde'de faaliyet gösteren N.K.'ya ait kuyumcu dükkanı kapanma saatine yakın soyuldu. Yüzleri maskeli 3 kişi pompalı tüfeklerle geldikleri işyerinde kuyumcu N.K.'yi etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan 2 kilo altın ve yüklü miktarda parayı aldıktan sonra kayıplara karıştılar. Şüpheliler altınlarla kaçtıktan sonra kuyumcu N.K., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi ve işyeri ile bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis altınlar ve paralarla birlikte kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Pompalı tüfekle kuyumcuyu basan kar maskeli hırsızlar 2 kilo altın çaldı
Pompalı tüfekle kuyumcuyu basan kar maskeli hırsızlar 2 kilo altın çaldı
Pompalı tüfekle kuyumcuyu basan kar maskeli hırsızlar 2 kilo altın çaldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pompalı tüfekle kuyumcuyu basan kar maskeli hırsızlar 2 kilo altın çaldı - Son Dakika


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