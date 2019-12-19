Pompalı tüfekle öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pompalı tüfekle öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Pompalı tüfekle öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tartıştığı kadın arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tartıştığı kadın arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Olay sırasında sağ el işaret parmağı kopan ve Balıkesir'deki tedavisinin arından Edremit'e getirilen şüpheli M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Edremit ilçesi Kapıcı Mahallesi'ndeki bir fırında çalışan M.B. (46) ile arkadaşı Nazan Can (35) arasında çıkan tartışmada kadın, pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetmiş, polisi arayarak olayı ihbar eden zanlı gözaltına alınmıştı.

M.B'nin polise verdiği ifadede, birlikte yaşadığı Can'ın intihara kalkıştığını, onu engellemek isterken parmaklarının tüfeğin mekanizmasına sıkışması nedeniyle silahın ateş aldığını iddia ettiği öğrenilmişti.

Pompalı tüfekle öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum
Dere yatağından gelen kadın çığlıkları polisi alarma geçirdi AK Partili Başkan'ın "İmam hatip" ve "Trabzon" çıkışına kendi partisinden tepki geldi: Kabul etmiyoruz 14 yaşındaki erkek çocuğuna 1 sene boyunca cinsel istismar uyguladı! Videoya kaydetti, şantaj yaptı

Son Dakika Haberleri
05:14 Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı 46 uzman yardımcısı alacak - Son Dakika
04:52 Fas ile Fransa arasında 9 anlaşma imzalandı - Son Dakika
04:48 Bolivya'da devlet başkanlığı tartışması - Son Dakika
04:42 BM'den İdlib'deki duruma ilişkin "alarm verici" uyarısı - Son Dakika
04:27 Bursa'da kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 06:05:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pompalı tüfekle öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]