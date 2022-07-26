Pompalı tüfekle oynarken arkadaşını vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Pompalı tüfekle oynarken arkadaşını vurdu

26.07.2022 16:19
Pompalı tüfekle oynarken arkadaşını vurdu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Furkan Ö. (18), evde pompalı tüfekle oynarken kazayla arkadaşı Volkan Demirtaş'ı (19) vurdu.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Furkan Ö. (18), evde pompalı tüfekle oynarken kazayla arkadaşı Volkan Demirtaş'ı (19) vurdu. Ağır yaralanan Demirtaş, tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Darıca Abdi İpekçi Mahallesi 1545'inci Sokak'taki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Furkan Ö., arkadaşı Volkan Demirtaş ile kendi evlerinde vakit geçirirken pompalı tüfekle oynamaya başladı. Furkan Ö.'nün elindeki pompalı tüfek, kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet ettiği arkadaşı Volkan Demirtaş yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Demirtaş'ı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, Furkan Ö.'yü gözaltına aldı.

Furkan Ö.'nün babası, oğlunun 3-4 gün önce eve pompalı bir tüfek getirdiği fark edince, silahı çekyatın altına sakladığını söyledi. Bugünse oğlunun bu silahı bulduğunu ifade eden babası, "Volkan'la çok samimi 2 arkadaşlardı. Sık sık bizim evde buluşup çay, çorba içerlerdi. Nasıl oldu bilmiyorum. Ben de öğrendiğimde eve koşup geldim. Olayla ilgili olarak da şu anlık fazla bir bilgim yok" dedi.

Polis ekipleri, evde incelemede bulunurken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.


YORUMLAR
500
Kahvaltıya davet ettiği arkadaşıyla şakalaşırken, pompalı tüfekle vurdu Kahvaltıya davet ettiği arkadaşıyla şakalaşırken, pompalı tüfekle vurdu Pompalı tüfekle üvey oğlunu ve parkta oynayan çocuğu yaraladı Pompalı tüfekle üvey oğlunu ve parkta oynayan çocuğu yaraladı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pompalı tüfekle oynarken arkadaşını vurdu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:21 2045 yılından geldiğini iddia eden adam, gösterdiği videoyla ürküttü
16:20 Fenerbahçe'den Gustavo Henrique transferini resmen açıkladı! Brezilyalı savunmacı akşam saatlerinde İstanbul'da olacak
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya yolcusu! Putin ile yapılacak zirvede tahıl konusu ve Ukrayna'daki son durum ele alınacak
15:56 Kılıçdaroğlu'ndan, PKK'lı olmadığını iddia eden Selahattin Demirtaş'a övgü: Serbest kalması en büyük arzum
15:50 Erken seçim için dillendirilen tarihin AK Parti için özel bir anlamı olduğu öne sürüldü
15:49 Alman devi sadece 79 dakika forma giyen genç futbolcuya 28.5 milyon euro ödedi
15:41 Ezel dizisinin yıllar sonra kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun neşeli hali dikkat çekti
15:33 Rusya, İstanbul'a heyet gönderdi! Ukrayna tahılları için çalışacak
15:28 Çalışanıyla tartışan müşteriye restoran müdüründen kaynar suyla saldırı!
15:15 Türk SİHA'ları için Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 16:27:42. #1.11#
SON DAKİKA: Pompalı tüfekle oynarken arkadaşını vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement