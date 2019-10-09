Son Dakika Haberleri: Pompalı tüfekle pencereden ateş açan şahıs polis tarafından ikna edildi
Son Dakika 3. Sayfa Pompalı tüfekle pencereden ateş açan şahıs polis tarafından ikna edildi

Pompalı tüfekle pencereden ateş açan şahıs polis tarafından ikna edildi

2 saat önce

Isparta'da pompalı tüfekle evdeki 4 yaşındaki çocuğu ve yatalak annesini rehin alıp pencereden rastgele ateş açarak eşinin ve kayınvalidesinin eve gelmesini isteyen şahıs, yaklaşık 1,5 saat sonra polis tarafından ikna edildi.

Pompalı tüfekle pencereden ateş açan şahıs polis tarafından ikna edildi, System.String[]

Isparta'da pompalı tüfekle evdeki 4 yaşındaki çocuğu ve yatalak annesini rehin alıp pencereden rastgele ateş açarak eşinin ve kayınvalidesinin eve gelmesini isteyen şahıs, yaklaşık 1,5 saat sonra polis tarafından ikna edildi. Silahını bırakarak kapının önüne çıktığında fenalaşıp yere yığılan şahıs hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 13.30 sıralarında Bağlar Mahallesi 2702. Sokak'taki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile tartışması sonrası bunalıma giren Cemil E., çocuğu ve yatalak annesinin de bulunduğu evin penceresinden pompalı tüfekle sokağa rastgele ateş etti. Tartıştığı eşi ve kayınvalidesinin eve gelmesi talebinde bulunan şahıs, elindeki silahı bir türlü bırakmadı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından şahıs ikna edilemeyince bölgeye Özel Hareket ekipleri sevk edildi. Polisin çevre güvenliğini alıp bölgeye kimseyi yaklaştırmadığı olay yerinde her ihtimale karşı 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de hazır bekletildi. Polis yaklaşık 1,5 saat süren çabalar sonucunda Cemil E.'yi ikna etmeyi başardı. Silahını bırakarak evin kapısı önüne çıkan Cemil E. fenalaşarak yere yığıldı. Polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yere yığılan şahsı sedye ile ambulansa taşıdı. Burada ilk müdahalesi yapılan şahıs hastaneye sevk edildi.


Başkan Başdeğirmen'den eş ve kayınvalideye destek sözü


Olay yerine gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cemil E.'nin eşi Çiğdem E. ve kayınvalidesi ile görüştü. Başkan Başdeğirmen, evde babasının yanında bulunan 4 yaşındaki Çınar'ı da sarılarak teskin etmeye çalıştı. Cemil E.'nin eşine her türlü yardım ve desteği sağlama taahhüdünde bulunan Başdeğirmen, daha sonra emniyet ekipleriyle görüşerek bölgeden ayrıldı. - ISPARTA

Isparta, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:01 Kaynak: İHA
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