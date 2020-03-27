Pompalı tüfekle rastgele havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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Pompalı tüfekle rastgele havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı
6 saat önce
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde mahallede rastgele pompalı tüfekle havaya ateş eden maganda gözaltına alındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde mahallede rastgele pompalı tüfekle havaya ateş eden maganda gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Esenlik Mahallesi'nde vatandaşların mahallede pompalı tüfek sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye mahalle bekçileri ve polis ekipleri sevk edildi. Mahallede vatandaşın birinin araç içerisinden havaya ateş açtığı bilgisini alan ekiplerin araştırması sonucunda, F.K. isimli şahıs pompalı tüfekle birlikte gözaltına alındı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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