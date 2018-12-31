Son Dakika Haberleri: Pompalı Tüfekle Saldırı: 1 Çocuk Ağır Yaralı

Pompalı Tüfekle Saldırı: 1 Çocuk Ağır Yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir çocuk av tüfeğiyle ateş açılması sonucu ağır yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir çocuk av tüfeğiyle ateş açılması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi 2433 Sokak'ta bekleyen 17 yaşındaki Ahmet Demir, bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateşle ağır yaralandı.
Saldırının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sırtından vurulan ve ağır yaralandığı görülen Demir, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinden plakasız otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:58 Kaynak: AA

Denizli, Güncel
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