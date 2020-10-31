Pompalı tüfekle sokak ortasında intihar etti - Son Dakika

Pompalı tüfekle sokak ortasında intihar etti
31.10.2020 09:27
Pompalı tüfekle sokak ortasında intihar etti Samsun'un Terme ilçesinde bir kişi, sokak ortasında pompalı tüfeği ateşleyerek intihar etti.
Pompalı tüfekle sokak ortasında intihar etti
SAMSUN - Samsun'un Terme ilçesinde bir kişi, sokak ortasında pompalı tüfeği ateşleyerek intihar etti.
Olay, Samsun'un Terme ilçesi Fenk Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 30 yaşındaki Uğur D. ırmak kenarındaki yürüyüş yolunda yürürken yanındaki pompalı tüfeği boğazına dayayıp ateşledi. Uğur D, olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servise ihbar etti. Polis, olay yerini abluka altına alırken savcılığın incelemelerinin ardından Uğur D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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