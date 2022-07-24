Pompalı tüfekle üvey oğlunu ve parkta oynayan çocuğu yaraladı - Son Dakika
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Pompalı tüfekle üvey oğlunu ve parkta oynayan çocuğu yaraladı

24.07.2022 22:42
Pompalı tüfekle üvey oğlunu ve parkta oynayan çocuğu yaraladı

ANTALYA'da Abdullah Varol (56), alacak meselesi yüzünden tartıştığı üvey oğlu Mehmet Karaduman'a (33) pompalı tüfekle ateş açtı.

ANTALYA'da Abdullah Varol (56), alacak meselesi yüzünden tartıştığı üvey oğlu Mehmet Karaduman'a (33) pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Karaduman ile parkta oynayan 3 yaşındaki Elif Sena U. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Karaduman'ın yakınları tarafından darbedilen Varol da polis nezaretinde tedavi altına alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2332 sokak üzerinde meydana geldi. Abdullah Varol, alacak meselesi yüzünden tartışma yaşadığı öğrenilen üvey oğlu Mehmet Karaduman'ın evinin önüne elinde pompalı tüfekle geldi. Burada tartışan Varol ile Karaduman küfürleşince, üvey baba elindeki pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Kaçmaya çalışan Mehmet Karaduman çocuk parkının girişinde yaraladı. Olayı duyan Karaduman'ın akrabaları da olay yerine gelerek Abdullah Varol'u darbetti.

PARKTA OYNAYAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK SAÇMALARA HEDEF OLDUOlay sırasında parkta oynayan 3 yaşındaki Elif Sena U. da saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Çocuklarına saçmaların isabet ettiğini gören aile bireyleri Elif Sena U.'yu kendi imkanları ile hastaneye götürdü. BİRİ TÜFEKLE, BİRİ DARP SONUCU YARALANDISilah seslerini duyanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Karaduman ile darbedilen Varol, ağaç altında sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Bölgeye gelen polis ekipleri alanı şeritle çevirirken, sağlık ekipleri tüfekle yaralanan Mehmet Karaduman ile darbedilen Abdullah Varol'u ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Pompalı tüfekle bacağından ve göğüs kısmından yaralanan Mehmet Karaduman ile kolundan ve bacağından yaralanan Elif Sena U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Darbedilen Varol ise polis nezaretinde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı araştırmada 3 adet pompalı tüfek kartuşu bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Elif Sena, Çocuk, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pompalı tüfekle üvey oğlunu ve parkta oynayan çocuğu yaraladı - Son Dakika

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