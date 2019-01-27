Pompalı Tüfekle Vurulan Ayakkabı Boyacısı Öldü (2)
1 saat önce
ADLİYEYE GÖNDERİLDİSamsun'da, tartıştığı ayakkabı boyacısını pompalı tüfekle vurarak, öldüren S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilip, adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE GÖNDERİLDİ Samsun
'da, tartıştığı ayakkabı boyacısını pompalı tüfekle vurarak, öldüren S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilip, adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:42 Kaynak: DHA
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