Son Dakika Haberleri: Pompalı Tüfekle Vurulan Ayakkabı Boyacısı Öldü (2)

Pompalı Tüfekle Vurulan Ayakkabı Boyacısı Öldü (2)

1 saat önce

ADLİYEYE GÖNDERİLDİSamsun'da, tartıştığı ayakkabı boyacısını pompalı tüfekle vurarak, öldüren S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilip, adliyeye sevk edildi.

Pompalı Tüfekle Vurulan Ayakkabı Boyacısı Öldü (2), System.String[]
ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Samsun'da, tartıştığı ayakkabı boyacısını pompalı tüfekle vurarak, öldüren S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilip, adliyeye sevk edildi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:42 Kaynak: DHA

Samsun, Güncel
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