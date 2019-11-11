Son Dakika Haberleri: Pompalı tüfekle vurulan Fatma, ölü bulundu
Son Dakika Güncel Pompalı tüfekle vurulan Fatma, ölü bulundu

Pompalı tüfekle vurulan Fatma, ölü bulundu

6 saat önce

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Fatma Laçin (25), evinde ölü bulundu.

Pompalı tüfekle vurulan Fatma, ölü bulundu, System.String[]

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Fatma Laçin (25), evinde ölü bulundu. Pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen Laçin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Numuneevler Mahallesi Şehit Tarık Kendir Sokak'ta bulunan apartmanın birinci katında yaşayan Fatma Laçin'in evinden silah sesi duyan komşuları, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Fatma Laçin'i pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü buldu. Laçin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Dörtyol Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.


Dörtyol, Laçin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:56 Kaynak: DHA
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