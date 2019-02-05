Pompalı Tüfekle Vurulan Kadın Yaralandı
21 dakika önce
Adana'nın Seyhan ilçesinde husumetli olduğu kişiler tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı.
Adana
'nın Seyhan
ilçesinde husumetli olduğu kişiler tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı. Küçükdikili
Mahallesi'nde Sema S. ile husumetli olduğu 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle şüpheliler yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle Sema S'ye ateş etti.
Saçmaların başına isabet etmesiyle yaralanan Sema S. 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Polis
, olayla ilgili şüphelilerden Hasan ve Hilmi G'yi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:44 Kaynak: AA
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