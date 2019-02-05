Son Dakika Haberleri: Pompalı Tüfekle Vurulan Kadın Yaralandı

Pompalı Tüfekle Vurulan Kadın Yaralandı

21 dakika önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde husumetli olduğu kişiler tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı.

Pompalı Tüfekle Vurulan Kadın Yaralandı, System.String[]
Adana'nın Seyhan ilçesinde husumetli olduğu kişiler tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı.

Küçükdikili Mahallesi'nde Sema S. ile husumetli olduğu 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle şüpheliler yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle Sema S'ye ateş etti.

Saçmaların başına isabet etmesiyle yaralanan Sema S. 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili şüphelilerden Hasan ve Hilmi G'yi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:44 Kaynak: AA

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