Son Dakika Haberleri: Pompalı Tüfekle Vurulan Kişi Öldü

Pompalı Tüfekle Vurulan Kişi Öldü

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kayınbiraderi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kayınbiraderi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Ali Görçin (28) boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı eşinin Dr. Ziya Kaya Mahallesi'ndeki evine geldi.

Burada, kayınbiraderi B.C. (25) ile Görçin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre B.C, pompalı tüfekle Görçin'e ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Görçin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, olay yerinden kaçan B.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:58 Kaynak: AA

Gemlik, Bursa, Güncel
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