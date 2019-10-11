Son Dakika Haberleri: Pompalı tüfekle vurulan onur, 21 gün sonra öldü
Son Dakika Güncel Pompalı tüfekle vurulan onur, 21 gün sonra öldü

Pompalı tüfekle vurulan onur, 21 gün sonra öldü

1 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Onur Siner (21), 21 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Pompalı tüfekle vurulan onur, 21 gün sonra öldü, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Onur Siner (21), 21 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 21 Eylül 2019 tarihinde Yenimescit Mahallesi Ensar Sokak'ta meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan ve Ensar Sokak'ta karşılaşan 2 grup arasında kavga çıktı. Kavgada Onur Siner, pompalı tüfekle vurularak, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Siner, durumunun ağır olması nedeniyle ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Onur Siner, 21 gündür tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Siner'in cansız bedeni otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen H.B. ve B.G. ile olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen T.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.B. ve B.G. tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Edirne, Eylül, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:10 Kaynak: DHA
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