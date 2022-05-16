Pompalı tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
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Pompalı tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı

16.05.2022 23:32
Pompalı tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı

Samsun'da pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'da pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Tabakhane Mahallesi Tataroğlu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan B. ile Ufuk G. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonucunda Kaan B., pompalı tüfekle Ufuk G'ye ateş etti. Olayda Ufuk G. vurularak ağır yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye yakın olan mahalle bekçileri elinde pompalı tüfekle olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli Kaan B'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı Ufuk G. 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ufuk G. ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pompalı tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika


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