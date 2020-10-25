Pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen olayda pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Olay Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Kemal D. (36) ile Ahmet Çetin (41) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal D. yanında getirdiği pompalı tüfek ile Ahmet Çetin'e ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ahmet Çetin'i ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çetin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaydan sonra Ahmet Çetin'i vuran Kemal D.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN