Pompalı Tüfekle Yaşamına Son Verdi

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Pompalı Tüfekli Saldırgan Köpek Beslediği İçin Tartıştığı Komşularına ve Polise Ateş Açtı

Yeni Yılda Asgari Ücret 2 Bin 20 TL Olurken, Balçova Belediyesi Asgari Ücreti 2 Bin 300 TL Yaptı