Pompalı tüfekle yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Pompalı tüfekle yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasında

15.04.2022 15:02

Antalya'nın Serik ilçesinde cadde ortasında pompalı tüfekle vurulan adam ağır yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde cadde ortasında pompalı tüfekle vurulan adam ağır yaralandı. Pompalı tüfekle dehşet saçan şahsın görüntüleri ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Burhanettin L., Berat S. (19) tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Kanlar içinde yere yıkılan adamı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yararlanan Burhanettin L.'yi önce Serik Devlet Hastanesine, sonra Antalya'da bir hastaneye sevk etti. Ağır yaralı olduğu öğrenilen Burhanettin L.'yi vuran Berat S. otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Berat S. polis tarafından kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alındı.

Pompalı tüfekle yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasında
Pompalı tüfekle yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasında
Pompalı tüfekle yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasında

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Cumhuriyet Caddesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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