Pompalı tüfeklerle girdikleri kuyumcudan 2 kilo altın ile yüklü miktarda parayı çalıp kaçtılar - Son Dakika
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Pompalı tüfeklerle girdikleri kuyumcudan 2 kilo altın ile yüklü miktarda parayı çalıp kaçtılar

16.03.2022 21:41
Pompalı tüfeklerle girdikleri kuyumcudan 2 kilo altın ile yüklü miktarda parayı çalıp kaçtılar

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, pompalı tüfeklerle kuyumcuya giren kar maskeli 3 kişi, 2 kilo altın ve yüklü miktarda parayı çalarak kayıplara karıştı.

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, pompalı tüfeklerle kuyumcuya giren kar maskeli 3 kişi, 2 kilo altın ve yüklü miktarda parayı çalarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sunguroğlu Mahallesi 1'inci Cadde'de yer alan N.K.'ya ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kar maskeli 3 kişi, pompalı tüfeklerle geldikleri iş yerinde kuyumcu N.K.'yı etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan 2 kilo altın ve kasada bulunan yüklü miktarda parayı aldıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Pompalı tüfeklerle girdikleri kuyumcudan 2 kilo altın ile yüklü miktarda parayı çalıp kaçtılar
Pompalı tüfeklerle girdikleri kuyumcudan 2 kilo altın ile yüklü miktarda parayı çalıp kaçtılar
Pompalı tüfeklerle girdikleri kuyumcudan 2 kilo altın ile yüklü miktarda parayı çalıp kaçtılar
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Sungurlu, Kuyumcu, Polis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pompalı tüfeklerle girdikleri kuyumcudan 2 kilo altın ile yüklü miktarda parayı çalıp kaçtılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pompalı tüfeklerle girdikleri kuyumcudan 2 kilo altın ile yüklü miktarda parayı çalıp kaçtılar - Son Dakika
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