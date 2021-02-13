Pompalı tüfekli baskın yapıp 3 kişinin yaralanmasına neden olan kadın tutuklandı - Son Dakika

Pompalı tüfekli baskın yapıp 3 kişinin yaralanmasına neden olan kadın tutuklandı

13.02.2021 17:46

Pompalı tüfekli baskın yapıp 3 kişinin yaralanmasına neden olan kadın tutuklandı Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki kaçak barakasının yıkılmasına sinirlenip pompalı tüfekle terör estiren ve 1'i zabıta 3 kişiyi yaralanmasına sebep olan kadın, gözaltına alındıktan sonra sevk...

Pompalı tüfekli baskın yapıp 3 kişinin yaralanmasına neden olan kadın tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki kaçak barakasının yıkılmasına sinirlenip pompalı tüfekle terör estiren ve 1'i zabıta 3 kişiyi yaralanmasına sebep olan kadın, gözaltına alındıktan sonra sevk mahkemece tutuklandı.

Alanya Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Ö.T. isimli kadına ait baraka kaçak olduğu gerekçesiyle dün sabah bu sabah saatlerinde yıkıldı. Ö.T, önce barakasının yıkılmasına sebep olduğunu düşündüğü A.Y.'yi pompalı tüfekle bacağından M.Ü.'yü ise başından vurarak yaraladı. Ö.T., bununla da yetinmeyip Ş.U. 'ya ait 07 HKJ plakalı araca ve kıraathaneye pompalı tüfekle ateş edip hasar verdi.

Belediye binasını pompalı tüfekle bastı, olay güvenlik kamerasına yansıdı

Daha sonra plakası belirlenemeyen motosikletine binen Ö.T. Alanya Belediye Avsallar Ek Hizmet Binasına gelerek elindeki pompalı tüfekle 2'inci kata çıkıp burada da rastgele ateş açtı. Önce işyeri açma ruhsat bürosuna ateş eden Ö.T. ardından zabıta odasına yöneldi. Silah seslerini duyup durumu fark ederek 2'inci katın penceresinden atlayan O.Ş. isimli zabıta memuru ayağını burkarak yaralanırken, kadın olay yerinden motosikletine tekrar binip hızla uzaklaştı. Kadının pompalı tüfekle belediye binasına girip ateş ettiği anlar güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların 2'sinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan A.Y. ise Antalya'ya sevk edildi.

"Ne yapacağımı hepiniz duyacaksınız"

Belediye baskının ardından motosikletine binip kaçan Ö.T., bir akaryakıt istasyonuna giderek bidonla benzin aldı. Akaryakıt istasyonuna gelen Ö.T.'nin motosikletinden inip bidonu pompa görevlisine vermesi, personelle bir süre konuşması ve ardından motosikletine binip uzaklaşması da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Belediye binası baskınını duyan akaryakıt istasyonu personeli jandarmaya haber verip konuşturarak oyalamaya çalıştı ancak fazla tutamadı. Ö.T.'nin neden bidonla benzin aldığı sorusuna ise "Hepiniz duyacaksınız" cevabını verdiği ileri sürüldü.

Sıkıştırılarak yakalandı

Ö.T., akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra Okurcalar Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesine de ateş açtığının ihbarını alan jandarma ekiplerini harekete geçti. Motosikletiyle kaçan kadın jandarma tarafından sıkıştırılarak yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandığı pompalı tüfek ve üzerinde çıkan 2 bıçak ise ekipler tarafından ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö. T. sulh ceza hakimliğince 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pompalı tüfekli baskın yapıp 3 kişinin yaralanmasına neden olan kadın tutuklandı
Pompalı tüfekli baskın yapıp 3 kişinin yaralanmasına neden olan kadın tutuklandı
Pompalı tüfekli baskın yapıp 3 kişinin yaralanmasına neden olan kadın tutuklandı
Pompalı tüfekli baskın yapıp 3 kişinin yaralanmasına neden olan kadın tutuklandı

Antalya, Alanya, Zabıta, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pompalı tüfekli baskın yapıp 3 kişinin yaralanmasına neden olan kadın tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Liverpool, deplasmanda Leicester City'ye 3-1 mağlup oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için duygusal başsağlığı mesajı: Unutmayacağız Son Dakika! Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti Belediye başkanına bıçaklı sopalı saldırı: 3 yaralı Sinirbilimci Prof. Ellison: Orgazm, migren tedavisinde etkili Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini değişti! Perşembe günü her şey normale dönecek Songül Karlı'dan bomba evlilik itirafı: Metin Yüncü ile programımın reytingi düştü diye evlendik Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu
Ozan Kabak, Liverpool'la çıktığı ilk maçta büyük talihsizlik yaşadı Ozan Kabak, Liverpool'la çıktığı ilk maçta büyük talihsizlik yaşadı         
17:41
Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem         
17:23
Ömer Topbaş: Babam Kovid'i atlattı ama sonrasında çoklu organ yetmezliği gelişti Ömer Topbaş: Babam Kovid'i atlattı ama sonrasında çoklu organ yetmezliği gelişti         
16:31
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le görüştü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le görüştü         
16:02
Domuz avında arkadaşı tarafından kazara vurulan talihsiz adam, yaşamını yitirdi Domuz avında arkadaşı tarafından kazara vurulan talihsiz adam, yaşamını yitirdi         
15:45
Kick boks sporcusu Betül Tüysüz, 13 gün önce ortadan kayboldu Kick boks sporcusu Betül Tüysüz, 13 gün önce ortadan kayboldu         
15:25
5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti 5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti         
15:19
İstanbul'da iki kuzen alevlere teslim olan daireden son anda kurtarıldı İstanbul'da iki kuzen alevlere teslim olan daireden son anda kurtarıldı         
13:57
Babasının sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil, dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi Babasının sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil, dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi         
12:13
Baş ağrısı ile uykuya dalan öğretmen ölü bulundu Baş ağrısı ile uykuya dalan öğretmen ölü bulundu         
11:06
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
Masaj salonu baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar Masaj salonu baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar         
10:07
TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin         
09:14
Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor         
08:22
Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı         
08:18
Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü         
19:04
Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2021 18:00:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pompalı tüfekli baskın yapıp 3 kişinin yaralanmasına neden olan kadın tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei