Pompalı Tüfekli Cinayetin Sanığı Tutuklandı
47 dakika önce
Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun
'da pompalı tüfekle bir kişiyi vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy
ilçe meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayakkabı boyacısı olarak çalışan 2 çocuk babası Selami Gül (34) pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Selami Gül, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Selami Gül'e pompalı tüfekle 6 el ateş açarak ölümüne sebep olan silahlı saldırgan Sait A.'yı (40) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Sait A., bugün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:58 Kaynak: İHA
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