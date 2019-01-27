Son Dakika Haberleri: Pompalı Tüfekli Cinayetin Sanığı Tutuklandı

Pompalı Tüfekli Cinayetin Sanığı Tutuklandı

1 saat önce

Pompalı tüfekli cinayetin sanığı tutuklandıSAMSUN - Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pompalı tüfekli cinayetin sanığı tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçe meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayakkabı boyacısı olarak çalışan 2 çocuk babası Selami Gül pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Selami Gül, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Selami Gül'e pompalı tüfekle 6 el ateş açarak ölümüne sebep olan silahlı saldırgan Sait A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Sait A., bugün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:45 Kaynak: İHA

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa
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