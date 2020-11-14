Pompalı tüfekli cinayetin sanığına müebbet - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, sokak ortasında tartıştığı Okan Demiralay'ı (25) pompalı tüfekle vurarak, öldüren Gökhan Menekşe (20), tutuklu yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezada 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanmadı.

Eskişehir'de geçen yıl ağustos ayında Gökhan Menekşe, husumetli olduğu Okan Demiralay ile 71 Evler Mahallesi Eliterziler Sokak'ta karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada Menekşe, aracından aldığı pompalı tüfekle Demiralay'a ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Demiralay, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Gökhan Menekşe ise saklandığı evde pompalı tüfekle yakalanıp, gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Menekşe hakkında, Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın karar duruşması görülürken, tutuklu sanık Gökhan Menekşe, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, öldürülen Okan Demiralay'ın yakınları ve avukatlar da yer aldı. Son savunmasını yapan sanık Menekşe, "Öldürme kastım yoktu, pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Gökhan Menekşe'yi ömür boyu hapis cezasına çarptırarak, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi de uygulamadı.