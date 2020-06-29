Pompalı tüfekli cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Pompalı tüfekli cinayetin zanlısı tutuklandı

Samsun'da ağabeyi ile arasında husumet bulunan şahsı pompalı tüfekle öldüren genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da ağabeyi ile arasında husumet bulunan şahsı pompalı tüfekle öldüren genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Caner Taşdöven (25), 3 yerinden vurularak ağır yaralandı. Özel araçla özel bir hastaneye kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Taşdöven, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen Necati A. (18) ile olay sırasında yanında olan arkadaşı R.D.'yi gözaltına aldı. Necati A.'nın Caner Taşdöven'i ağabeyi ile arasındaki husumetten dolayı öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Necati A. ve R.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Necati A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, R.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Yavuzselim Mahallesi, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pompalı tüfekli cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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