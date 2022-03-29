Pompalı tüfekli düğün konvoyu karşılamasına soruşturma (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Pompalı tüfekli düğün konvoyu karşılamasına soruşturma (2)

29.03.2022 18:59
Pompalı tüfekli düğün konvoyu karşılamasına soruşturma (2)

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIİzmir'in Menemen ilçesine bağlı Yahşelli Mahallesi'nde düğün konvoyunda, pompalı tüfekle havaya ateş açan 3 kişi yakalandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Yahşelli Mahallesi'nde düğün konvoyunda, pompalı tüfekle havaya ateş açan 3 kişi yakalandı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüleri inceleyen Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Y.T., M.Y. ve M.Ö.'yü olayda kullandıkları silahlarla gözaltına aldı. 'Ruhsatsız tüfek bulundurmak ve taşımak' suçlarından 1285'er TL para cezası uygulanan şüpheliler hakkında, 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Davut CAN/ İZMİR,


YORUMLAR
500
İzmir'deki 'Eski Vali Konağı' restore edilecek İzmir'deki 'Eski Vali Konağı' restore edilecek İzmir'de düğünde silahla havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı İzmir'de düğünde silahla havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı

Menemen, İzmir, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pompalı tüfekli düğün konvoyu karşılamasına soruşturma (2) - Son Dakika


Son Dakika
18:45 Fenerbahçe taraftarı bu haberi hiç hoş karşılamadı! Haluk Ulusoy başkanlık seçimine mi hazırlanıyor?
18:28 İşitme engelli genci dövüp görüntüleri sosyal medyadan paylaşmışlardı! Sanıklar hakkında karar çıktı
18:21 Aynı otomobilde gördüğü eşini ve patronunun yeğenini pompalı tüfekle öldürdü! İkinci kez tahrik indirimi aldı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna heyetini etkiledi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:31 İlkokulda düzenlenen etkinlikte pilav yiyen 250 öğrenci zehirlendi
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
17:01 Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 19:06:38. #1.12#
SON DAKİKA: Pompalı tüfekli düğün konvoyu karşılamasına soruşturma (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement