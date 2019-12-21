Pompalı tüfekli infazın azmettiricisine ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pompalı tüfekli infazın azmettiricisine ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Pompalı tüfekli infazın azmettiricisine ağırlaştırılmış müebbet

6 saat önce

İzmir'de ünlü iş adamı Yusuf Adıgüzel'in arabasına bindiği esnada kar maskeli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle infaz edilmesine ilişkin davada azmettirici sıfatıyla yargılanan Mehmet Aydemir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, vahşi cinayeti işlediği iddia edilen...

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İzmir'de ünlü iş adamı Yusuf Adıgüzel'in arabasına bindiği esnada kar maskeli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle infaz edilmesine ilişkin davada azmettirici sıfatıyla yargılanan Mehmet Aydemir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, vahşi cinayeti işlediği iddia edilen firari sanıklar Emre Polat ve Muhammet Aydemir'in kırmızı bültenle aranmasına devam edilecek.


11 Şubat 2017'de İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen olayda, arabasına bindiği esnada kar maskeli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ünlü iş adamı Yusuf Adıgüzel'in kurban gittiği cinayete ilişkin görülen davada karar çıktı.


İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Baran Aydemir, Mehmet Aydemir, Mustafa Aydemir, Özgür Boyacıer ve Vahit Hoşnut ile Yusuf Adıgüzel'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.


Kırmızı bültenle aranıyorlar


Mahkeme başkanı, haklarında yakalama kararı bulunan diğer sanıklar Emre Polat ve Muhammet Aydemir'in kırmızı bültenle arandığı ancak henüz yakalanamadıklarını ifade etti. Emre Polat ve Muhammet Aydemir yönünde dosyanın tefrikine karar veren mahkeme heyeti, her iki sanık için de yakalama kararı ve kırmızı bültenin devamına hükmetti.


Sanıklardan Özgür Boyacıer'e "tasarlayarak insan öldürmeye yardım mahiyetinde iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, Boyacıer'in firari sanık Emre Polat'ı olay yerine bıraktığı ve olaydan sonra oradan araçla alarak uzaklaştığı gerekçesiyle, cezayı 19 yıl hapis cezasına çevirdi.


Azmettiriciye ağırlaştırılmış müebbet


Firari sanık Emre Polat'ın pompalı tüfekle "tasarlayarak öldürme" suçunu Mehmet Aydemir'in azmettirmesiyle işlediğini ifade eden mahkeme heyeti, Mehmet Aydemir'e "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.


"Suçluyu kayırma" suçlamasıyla yargılanan Baran Aydemir'in, Mehmet Aydemir'in oğlu olması gerekçesiyle cezaya yer olmadığına karar veren mahkeme heyeti; yine "suçluyu kayırma" suçlamasıyla yarılanan sanıklardan Vahit Hoşnut'un beraatine, sanık Serdar Küçük'e ise firari sanık Muhammet Aydemir'in yurt dışına çıkışını sağladığı, Aydemir'e sahte pasaport ve Atina'ya uçak bileti temin ettiği gerekçeleri ile "suçluyu kayırma "suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanıklardan Rıdvan Tam'a da "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl, sanıklardan Mustafa Aydemir'e "suç delillerini yok etme, gizleme" suçundan 3 yıl hapis cezası verdi. - İZMİR

Mehmet Aydemir, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:47 Kaynak: İHA
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