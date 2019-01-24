Son Dakika Haberleri: Pompalı Tüfekli İntiharı Polis Önledi

Pompalı Tüfekli İntiharı Polis Önledi

44 dakika önce

Trabzon'da boğazına dayadığı pompalı tüfekle intihara kalkışan şizofreni hastası Ö.D. (41), çalılık alandan gizlice yanına ulaşan çelik yelekli polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Pompalı Tüfekli İntiharı Polis Önledi, System.String[]
Trabzon'da boğazına dayadığı pompalı tüfekle intihara kalkışan şizofreni hastası Ö.D. (41), çalılık alandan gizlice yanına ulaşan çelik yelekli polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında,  Beşirli Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu mevkiindeki ağaçlık alanda meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Ö.D., yol kenarındaki ağaçlık alanda boğazına dayadığı pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu. Ailesinin durumu 155'e bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çelik yelek giyerek önlem aldı, intihara kalkışan şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sonuçsuz kalınca, çelik yelekli sivil polisler, çalılık alandan gizlice şahsın yanına yaklaştı. Çalıların arasında kendisini fark ettirmeyen polis ekipleri, bir anlık dalgınlığından faydalandıkları Ö.D'nin elindeki tüfeği alarak intiharı önledi.

İntihar girişimi engellenen Ö.D., sağlık kontrolünün ardından da sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ö.D.'nin, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle intihara kalkıştığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:10 Kaynak: DHA

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