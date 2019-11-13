Son Dakika Haberleri: Pompalı tüfekli saldırı: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Pompalı tüfekli saldırı: 5 yaralı - Son Dakika

Pompalı tüfekli saldırı: 5 yaralı

6 saat önce

Antalya'da aralarında husumet bulunan iki aile arsasındaki kavgada silahlar konuştu.

Pompalı tüfekli saldırı: 5 yaralı, System.String[]

Antalya'da aralarında husumet bulunan iki aile arsasındaki kavgada silahlar konuştu. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen kavgada, 5 kişi pompalı tüfekli saldırıda yaralandı.

Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazara Mahallesi 455. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceki gün önce dünür olan iki aile arasında kavga çıktı. Bugün ise iddiaya göre erkek tarafından 3 kişi, evlerinin önünde oturan yakınlarına pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Saldırı sonrası aynı aileden 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalardan dolayı yaralandı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı
U19 Milli Takımı, Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti Günün en acı görüntüsü! Küçük Mustafa annesinin cenaze namazını babasıyla birlikte kıldı Erdoğan-Trump görüşmesinde "terörle mücadele" dosyası dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 22:44:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pompalı tüfekli saldırı: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]