Pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika

Pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti

Samsun'da pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Samsun'da pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan Caner Taşdöven (25) 3 yerinden vurularak ağır yaralandı. Özel araçla özel bir hastaneye kaldırılan Caner Taşdöven ameliyata alındı. Yaralı genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 07:40 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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