İzmir Konak'ta ortalık karıştı! Eşiyle tartışırken araya giren vatandaşa pompalı tüfekle ateş eden şahıs, kazayla bakkal sahibini vurdu - Son Dakika
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İzmir Konak'ta ortalık karıştı! Eşiyle tartışırken araya giren vatandaşa pompalı tüfekle ateş eden şahıs, kazayla bakkal sahibini vurdu

15.10.2022 16:36

İzmir'in Konak ilçesinde R.Ç., eşiyle tartıştığı esnada, olayı noktalamak için için araya giren N.Ö.'yü pompalı tüfekle kovaladı. Bakkala sığınan N.Ö'ye ateş eden R.Ç., yanlışlıkla dükkanın sahibi Ufuk Tıkız'ı vurdu. Kanlar içerisinde yerde kalan Tıkız, hastaneye kaldırıldı.

Konak'ta saat 14.30 sıralarında Mehtap Mahallesi 3565 Sokak'ta R.Ç. adlı şahıs, eşiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada, iddiaya göre, aynı mahallede yaşayan eşinin akrabası N.Ö., araya girdi. Buna sinirlenen R.Ç., pompalı tüfeğini alıp, N.Ö.'yü kovalamaya başladı. N.Ö., can havliyle Ufuk Tıkız'ın sahibi olduğu bakkale sığındı. R.Ç., bunun üzerine pompalı tüfeğini markete doğrultup, ateşledi. Saçmaların isabet ettiği market işletmecisi, evli ve 1 çocuk babası Tıkız, kanlar içinde yere yığıldı.

AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tıkız, ilk müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tıkız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ufuk Tıkız'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatan polis, R.Ç.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı.

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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Konak'ta ortalık karıştı! Eşiyle tartışırken araya giren vatandaşa pompalı tüfekle ateş eden şahıs, kazayla bakkal sahibini vurdu - Son Dakika

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