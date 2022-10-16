POMPALIYLA KOVALADIĞI KİŞİNİN SIĞINDIĞI MARKET SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ

İZMİR'in Konak ilçesinde, eşiyle yaptığı kavgada araya girdiği için pompalı tüfekle kovaladığı N.Ö.'nün sığındığı markete ateş eden R.Ç.'nin, kazayla vurduğu işyeri sahibi Ufuk Tıkız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. R.Ç., olayın ardından polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Mehtap Mahallesi, 3565 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre R.Ç, eşiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. İddiaya göre, bu sırada aynı mahallede yaşayan eşini akrabası olan N.Ö., araya girdi. Bu duruma sinirlenen R.Ç., pompalı tüfeğini alıp, N.Ö.'yü kovalamaya başladı. N.Ö. can havliyle Ufuk Tıkız'ın sahibi olduğu markete sığındı.

R.Ç. bunun üzerine pompalı tüfeğini markete doğrultup, ateşledi. Saçmaların isabet ettiği market işletmecisi, evli, bir çocuk babası Tıkız, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Tıkız, ilk müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tıkız, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tıkız'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatan polis, şüpheli R.Ç.'yi

olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalanıp, gözaltına aldı.