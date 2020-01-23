Pompei antik kentinde bir ilk: Arkeologlar camlaşmış insan beyni buldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pompei antik kentinde bir ilk: Arkeologlar camlaşmış insan beyni buldu - Son Dakika Dünya

Pompei antik kentinde bir ilk: Arkeologlar camlaşmış insan beyni buldu

17 dakika önce

İtalya'nın Napoli şehrinin yakınında bulunan antik çağ kenti Pompei'de yapılan kazılarda, ilk kez beyni sıcaktan eriyerek cam haline dönüşen bir insan iskeleti bulundu. Milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndan fışkıran lavlar Pompei, Herculaneum ve Stabia kentlerini haritadan silmişti

Pompei antik kentinde bir ilk: Arkeologlar camlaşmış insan beyni buldu, System.String[]

İtalya'nın Napoli şehrinin yakınında bulunan antik çağ kenti Pompei'de yapılan kazılarda, ilk kez beyni sıcaktan eriyerek cam haline dönüşen bir insan iskeleti bulundu.


Milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndan fışkıran lavlar Pompei, Herculaneum ve Stabia kentlerini haritadan silmişti.

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Napoli, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:04 
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