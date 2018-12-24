Son Dakika Haberleri: Pompei'de Taşlaşmış At Kalıntıları Bulundu

Pompei'de Taşlaşmış At Kalıntıları Bulundu

47 dakika önce

İtalya'nın güneyindeki Pompei antik kenti çevresinde Vezüv Yanardağı'ndan püsküren lavların altında kalmış bir malikanede taşlaşmış at kalıntıları bulundu.

Pompei'de Taşlaşmış At Kalıntıları Bulundu, System.String[]
İtalya'nın güneyindeki Pompei antik kenti çevresinde Vezüv Yanardağı'ndan püsküren lavların altında kalmış bir malikanede taşlaşmış at kalıntıları bulundu.

BBC'nin haberine göre İtalyan arkeologlar, Pompei antik kenti yakınında varlıklı bir Roma generaline ait olduğu düşünülen malikanenin ahır bölümünde yaptıkları kazıda eyerlenmiş ve koşum takılmış atların kalıntılarına rastladı.

Arkeologlar sayılarının 3 veya 4 olduğu tahmin edilen atların, yanardağın patlamasının ardından malikanede yaşayanları bölgeden uzaklaştırmak için hazırlandığını tahmin ediyor.

Atların yanardağın patlamasının ardından çevreye yayılan kül bulutları nedeniyle boğularak öldüğü sanılıyor.

"Villa dei Misteri" (Gizemler Villası) adı verilen malikane bölgesi ilk kez 20. yüzyılın başında keşfedilmişti.

Malikanede daha önce yapılan kazılarda fırınlar, üzüm cendereleri ve duvar resimleri bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:01 Kaynak: AA

İtalya, Güncel
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