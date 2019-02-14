Son Dakika Haberleri: Pompei Kazılarında Narkissos Freski Bulundu

Pompei Kazılarında Narkissos Freski Bulundu

1 saat önce

İtalya'nın Pompei antik kentinde yapılan kazılarda Yunan mitolojisinde kendi suretine aşık olan kahraman Narkissos'u tasvir eden bir fresk bulundu.

Pompei Kazılarında Narkissos Freski Bulundu, System.String[]
İtalya'nın Pompei antik kentinde yapılan kazılarda Yunan mitolojisinde kendi suretine aşık olan kahraman Narkissos'u tasvir eden bir fresk bulundu.

Pompei Kazı Başkanı Alfonsina Russo, yaptığı açıklamada, freskin daha önce de bazı duvar resimlerinin çıkarıldığı bir evin avlusunda bulunduğunu belirtti.

Russo, avluda ayrıca cam kaplar, terakota vazolar ve bir adet bronz huni bulunduğunu kaydetti.

Arkeologlar, aynı evde yapılan kazılarda daha önce de Roma tanrısı Jüpiter ile Yunan mitolojisindeki Sparta Kraliçesi Leda'yı birlikte tasvir eden bir freski yer altından çıkarmıştı.

Narkissos, Yunan mitolojisinde peri kızı Ekho'nun aşkına karşılık vermediği için tanrılar tarafından cezalandırılan, suya yansıyan kendi suretine aşık olan bir karakter olarak biliniyor. Benmerkezci ve kibirli kişileri anlatmak için kullanılan "narsist" sözcüğü Narkissos'un adından geliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:27 Kaynak: AA

İtalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Inter'in Yıldızı Mauro Icardi'nin Kaptanlığı Alındı Son Dakika! Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor CHP, 8 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 17:53:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pompei Kazılarında Narkissos Freski Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]