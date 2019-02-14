Pompei Kazılarında Narkissos Freski Bulundu

İtalya'nın Pompei antik kentinde yapılan kazılarda Yunan mitolojisinde kendi suretine aşık olan kahraman Narkissos'u tasvir eden bir fresk bulundu.

İtalya'nın Pompei antik kentinde yapılan kazılarda Yunan mitolojisinde kendi suretine aşık olan kahraman Narkissos'u tasvir eden bir fresk bulundu.



Pompei Kazı Başkanı Alfonsina Russo, yaptığı açıklamada, freskin daha önce de bazı duvar resimlerinin çıkarıldığı bir evin avlusunda bulunduğunu belirtti.



Russo, avluda ayrıca cam kaplar, terakota vazolar ve bir adet bronz huni bulunduğunu kaydetti.



Arkeologlar, aynı evde yapılan kazılarda daha önce de Roma tanrısı Jüpiter ile Yunan mitolojisindeki Sparta Kraliçesi Leda'yı birlikte tasvir eden bir freski yer altından çıkarmıştı.



Narkissos, Yunan mitolojisinde peri kızı Ekho'nun aşkına karşılık vermediği için tanrılar tarafından cezalandırılan, suya yansıyan kendi suretine aşık olan bir karakter olarak biliniyor. Benmerkezci ve kibirli kişileri anlatmak için kullanılan "narsist" sözcüğü Narkissos'un adından geliyor.

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