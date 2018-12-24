Pompeii'de Roma Dönemine Ait At İskeleti Bulundu
55 dakika önce
İtalya'nın Napoli şehri yakınlarındaki Pompei bölgesinde Roma dönemine ait olduğu sanılan bir at iskeleti buldu.
İtalya'nın Napoli şehri yakınlarındaki Pompei bölgesinde Roma dönemine ait olduğu sanılan bir at iskeleti buldu.Tarihi bir villanın bahçesinde yapılan kazılarda ulaşılan atın yanısıra koşum takımı ve semer de yer yüzüne çıkarıldı. …
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:55 Kaynak: Youtube
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