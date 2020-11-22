Pompeii'de 2000 yıl önceki yanardağ patlamasında ölen köle ve sahibinin kalıntıları bulundu

Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yok olan antik Roma kenti Pompeii'de, patlamadan kaçarken ölen iki kişiye ait kalıntılar bulundu.

M.S. 79 yılındaki patlamadan kaçmaya çalışırken ölen ve küllerin altında kalan 2 kişinin 18-25 yaşları arasındaki bir köle ile 30-40 yaşları arasındaki patronu olduğu tahmin ediliyor.

Pompeii'nin 700 metre kuzeybatısındaki bir villada bulunan kalıntılar, antik kentte daha önce de kullanılan bir teknikle ortaya çıkarıldı.

Yanardağ patlaması sonrası bölgeyi kaplayan ve katılaşan kül tabakasının altında kalan insan vücutları, kalıntıların altında boşluk oluşmasına neden oluyor. Yumuşak dokunun yok olmasıyla kül tabakasının altında insan vücudu şeklinde boşluklar oluşuyor. Antik kentteki kazılarda görevli uzmanlar bu boşlukları alçıyla doldurarak insanların öldükleri andaki vücut formlarını yeniden oluşturuyor.

Son olarak bulunan iki insan kalıntısı da, katılaşmış kül tabakasının altındaki boşlukların ve bu boşluklardaki kemiklerin tespit edilmesiyle bulundu. Bu boşluklar alçıyla dolduruldu ve kül tabakasının altından çıkarıldı.

Pompeii Arkeolojik Parkı Müdürü Massimo Osanna, bu iki kişinin yanardağ patlamasından kaçıp saklanmaya çalışırken sürüklenmiş gibi göründüğünü söyledi.

Osanna, ölüm nedeninin termal şok olduğunu tahmin ettiklerini, kalıntıların el ve ayaklarının sıkılmış vaziyette olmasının da bu tezi desteklediğini belirtti.

Kültür Bakanı Dario Franceschini de "Bu olağanüstü keşif, Pompeii'nin yalnızca çok sayıda turist ağırlamasıyla değil aynı zamanda araştırma ve eğitim faaliyetleri açısından da inanılmaz bir mekan olması nedeniyle dünya çapındaki önemini gösteriyor" dedi.

Pompeii, kalıntılarının kül tabakası altında korunması sayesinde arkeoloji açısından zengin bir kaynak teşkil ediyor. Antik kentteki kazılar halen devam ediyor.

İtalya Kültür Bakanlığı verilerine göre Pompeii'de hala kazılmayı bekleyen 20 hektardan fazla alan bulunuyor.