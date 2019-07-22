Son Dakika Haberleri: Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2019 yılı kazı sezonu başladı
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Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2019 yılı kazı sezonu başladı

1 saat önce

Roma döneminde yayıldığı alan olarak Anadolu'nun en büyük kentlerinden Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.

Roma döneminde yayıldığı alan olarak Anadolu'nun en büyük kentlerinden Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tayyar Gürdal başkanlığında yürütülüyor.
Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden uzmanların da katıldığı kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu Müze Müdürlüğü ve Taşköprü Belediyesinin desteğiyle devam ediyor.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı çalışmasının 2006'da başladığını hatırlattı.
Kısa sürelerde kazı çalışması yapıldığını anlatan Çatal, "Bu nedenle süreç uzayacak. Sponsor ile kazı çalışmaları yapılmasını istiyoruz. Duyarlı iş adamlarımızı Pompeiopolis'e bekliyoruz. Kazı çalışmalarında görev alan hocalarımıza ve ekiplerine çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.
Gürdal ise kazıların temel amacının tarihi bir an önce gün ışığına çıkarmak olduğunu söyledi.
Bu amaçla iki alanda çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Gürdal, "Bunlardan biri kentin önemli villalarında, diğeri de kentin tiyatrosunda devam ediyor. Bu iki alanda ki kazı çalışmalarımızı tamamlayıp görülebilir ve gezilebilir hale getirmek 2019 yılının temel amacıdır." diye konuştu.
Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2019 yılı kazı sezonu başladı
Bülent Ecevit Üniversitesi, Taşköprü, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:47 Kaynak: AA
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