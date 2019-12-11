Son Dakika Haberleri: Pompeo: 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale olursa karşılık veririz
Son Dakika Dünya Pompeo: 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale olursa karşılık veririz - Son Dakika Dünya

Pompeo: 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale olursa karşılık veririz

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı ortak basın toplantısında, 2020 Başkanlık seçimleri için dış müdahale olmasına durumunda ABD’nin karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Pompeo: 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale olursa karşılık veririz, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Washington ziyareti kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.


Pompeo, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı ortak basın toplantısında, 2020 Başkanlık seçimleri için dış müdahale olması durumunda ABD'nin karşılık vereceği uyarısında bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:31 
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