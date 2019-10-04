Son Dakika Haberleri: Pompeo: abd, ab ile gümrük vergileri görüşmeye hazır
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Pompeo: abd, ab ile gümrük vergileri görüşmeye hazır

1 saat önce

ABD Dışişleir Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile gümrük vergilerini masaya yatırmaya hazır olduğunu söyledi.

Pompeo: abd, ab ile gümrük vergileri görüşmeye hazır, System.String[]

ABD Dışişleir Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile gümrük vergilerini masaya yatırmaya hazır olduğunu söyledi.

AB ile kesinlikle görüşüleceğini belirten Pompeo "Tüm üye ülkelerle anlaşmak için elimimizden geleni yapacağız" dedi ve ABD ve AB arasındaki ticaret ilişkilerinin kesinlikle "adil olmadığını" ekledi.

Avrupa Birliği, Mike Pompeo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:05 Kaynak: DHA
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