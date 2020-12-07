Pompeo: "ABD, geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'yu tanımaya devam edecek" - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da yapılan parlamento seçimlerini "saçmalık" olarak nitelendirerek, ABD'nin geçici Devlet Başkanı olarak Juan Guaido'yu tanımaya devam edeceğini söyledi.

ABD'den Venezuela'da muhalefetin boykot ettiği ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun liderliğindeki ittifakın kazandığı parlamento seçimlerine ilişkin açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada dün yapılan seçimleri "siyasi bir saçmalık" olarak nitelendirerek, ABD'nin seçimleri kınadığını belirtti. Pompeo, "Venezuela'nın bağımsız siyasi partilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının çoğu, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Amerika Devletleri Örgütü, Lima Grubu ve Uluslararası Temas Grubu da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki yaklaşık 60 ülke ve kuruluş, bu sahte seçimleri reddediyor" dedi.

"ABD, geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'yu ve meşru Ulusal Meclisi tanımaya devam edecektir" ifadelerini kullanan Pompeo, "Uluslararası toplum, 2018 seçimlerinde hile yaptığı için gayrimeşru olarak iktidarda bulunan Maduro'nun ikinci bir seçimi çalarak kazanmasına izin veremez. Demokrasiye bağlı tüm ülkeleri 6 Aralık saçmalığını kınamaya, meşru Ulusal Meclisi ve geçici başkanı desteklemek için bize katılmaya çağırıyoruz" dedi.

Venezuela'da halk, Ulusal Meclis'te 5 yıl boyunca görev yapacak milletvekillerini seçmek üzere dün sandık başına gitti. Seçimi yüzde 67.6 oy oranıyla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun liderliğindeki ittifak kazandı. Seçimlere katılımın yüzde 31 olduğu ülkede Guaido'nun boykot çağrısına uymayan muhalefet bloğunun yüzde 18 oy aldığı belirtildi. Maduro'nun kazandığı zafer, 2015'ten bu yana muhalefetin çoğunlukta olduğu parlamentoda çoğunluğu tekrar iktidarın elde etmesini sağladı.

Venezuela'da Nicolas Maduro'nun devlet başkanlığı yemini etmesinden bir gün sonra 23 Ocak 2019'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmişti.

(İHA)