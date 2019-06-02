Pompeo: ABD İran ile ön şartsız görüşmeye hazır
57 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İranlı yetkililerle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:28
Pompeo, İranlı yetkililerle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.
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