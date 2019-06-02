Son Dakika Haberleri: Pompeo: ABD İran ile ön şartsız görüşmeye hazır
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Pompeo: ABD İran ile ön şartsız görüşmeye hazır

57 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İranlı yetkililerle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Pompeo: ABD İran ile ön şartsız görüşmeye hazır, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İranlı yetkililerle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:28 
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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